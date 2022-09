Musik ohne Grenzen : Spannendes Orgelfestival in Forbach und Völklingen

Völklingen/Forbach Grenzüberschreitendes Festival – Eröffnungskonzert am 16. September.

Beim 21. grenzüberschreitenden Orgelfestival in Forbach und Völklingen werden einen Monat lang traditionelle Orgelkonzerte und zahlreiche weitere Veranstaltungen in den Partnerstädten angeboten. Den Beginn machte bereits am Samstag – im Zeichen des 12. Deutschen Orgeltages, der zugleich Tag des offenen Denkmals war – eine Orgelwanderung durch Völklingen. Das Eröffnungskonzert ist am Freitag, 16. September, in der Völklinger Pfarrkirche St. Eligius eine Hommage an den 2021 verstorbenen Organisten Andreas Mehs, lange Kantor und Organist der katholischen Kirchengemeinde St. Eligius in Völklingen und einer der Organisatoren des Orgelfestivals. Zu seinen Ehren tritt auch der deutsch-französische Projektchor auf, den Andreas Mehs lange Jahre geleitet hatte.