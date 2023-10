Alternative zur Kita So wird man Tagesmutter oder Tagesvater

Es leuchtet ein, dass nicht jeder mal ebenso eine Tagespflegestelle für Kinder – von null bis drei Jahre – eröffnen kann. Das Jugendamt des Regionalverbandes „erteilt eine Pflegeerlaubnis für die Betreuung von bis zu fünf fremden, gleichzeitig anwesenden Kindern nach vorheriger Feststellung der persönlichen Eignung und Prüfung der formellen Voraussetzungen sowie der für die Kindertagespflege vorgesehenen Räume“, so Regionalverbands-Pressesprecher Lars Weber. Theoretisch können an einer Pflegestelle also auch mehr als fünf Kinder betreut werden, wenn mit den Eltern aus individuellen Gründen unterschiedliche Betreuungszeiten vereinbart sind.