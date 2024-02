Kunst zum Verschwinden Das Wetter trieb die Wolke weg

Wolken sind flüchtig. Das mag man vielleicht nicht glauben, wenn man dieser Tage in den saarländischen Himmel blickt, aber jeder sieht es, der in Völklingen über den Völklinger Platz vor dem Weltkulturerbe spaziert: Dort ist das aus einfachen Holzlatten zusammengesetzte Kunstwerk „The Cloud“ („Die Wolke“) von Martin Steinert verschwunden. Noch vor zehn Tagen hatte es eigentlich, mit flüchtigem Blick beim Vorbeifahren wahrgenommen, noch ganz intakt ausgesehen. Doch bei genauer Betrachtung ließ sich erkennen, dass das Wetter den Latten aus einfachem Fichten- und Kiefernholz schon ordentlich zugesetzt hatte. Schließlich war „die Wolke“, am vorigen Donnerstag, teilweise zusammengebrochen, dann durch die Stadtverwaltung abtransportiert worden.