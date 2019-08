Mitarbeiter fühlen sich nicht mehr sicher : Sicherheitsdienst ab 2020 im Bürgeramt

Völklingen Mitarbeiter im Völklinger Rathaus fühlen sich nach Beleidigungen und Handgreiflichkeiten nicht mehr sicher.

Nach Beleidigungen und tätlichen Angriffen gegen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Völklinger Bürgerbüro soll ab 2020 ein Sicherheitsdienst für Ruhe und Ordnung sorgen. Die Stadtverwaltung werde den Auftrag jetzt ausschreiben, nachdem der Haushalt genehmigt ist, sagte Pressesprecher Uwe Grieger am Dienstag.

„Fast täglich, manchmal auch mehrmals am Tag gibt es diese Vorfälle“, erklärte Kevin Hewer, Leiter des Bürgerbüros. Auslöser der Aggressivität seien oft die Sprachbarriere oder wenn Bürger wichtige Unterlagen vergessen. Wenn der Mitarbeiter sie darauf hinweist, reagierten sie oft aggressiv. „Dann wird schon mal ein Mitarbeiter am Arm gepackt“, sagte Hewer. Diese Aggressivität sorge für ein mulmiges Gefühl, gerade bei Frauen. Denn es kommt vor, dass gleich mehrere Personen vor ihr sitzen. „Manche dieser Personen akzeptieren kein Nein.“ Das gelte für Ausländer genauso wie für Deutsche.

Seit wann gibt es denn verstärkt diese Fälle im Bürgerbüro? Hewer: „Das geht jetzt schon länger als ein Jahr so.“ Also hätten der Fachbereichsleiter und er entschieden, dass es so nicht weitergehen könne. Manchmal habe die Verwaltung sogar die Polizei rufen müssen, wenn ein Bürger nicht einsichtig war, ergänzte Grieger. Die Polizeiinspektion sei zum Glück direkt in der Nachbarschaft des Neuen Rathauses. „Wir wollen jetzt eine Institution, um bereits im Vorfeld zu deeskalieren“, sagte der Pressesprecher.