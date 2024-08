Nach Nötigungsanzeige und Kündigung Völklinger Chefarzt klagt gegen seinen Rauswurf

„Wir haben hier jede Menge Streitpotenzial“, sagte Richter Matthias Notzon während des Auftakts zur 12-Uhr-Verhandlung am Dienstag vor dem Arbeitsgericht in Saarbrücken. Er machte aber auch klar, dass er in der ganzen Angelegenheit gerne „ein bisschen Druck aus dem Kessel nehmen“ und sie gerne entschärfen würde. Ob das letztlich gelingt, scheint, wenn man die Gerichtsverhandlung beobachtete, letztendlich nicht so ganz wahrscheinlich.