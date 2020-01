Fastnachsspektakel : Platzkarten für Völklinger Seniorenfastnacht

Völklingen Der Seniorenbeirat der Stadt Völklingen lädt zur Seniorenfastnacht ein – in Zusammenarbeit mit der LKG Die Beeles und mit Unterstützung des Regionalverbandes Saarbrücken. Der Termin mit flotter Musik, Büttenreden und

Tänzen ist am Sonntag, 9. Februar, von 15 bis etwa 18 Uhr, in der Warndthalle im Stadtteil Ludweiler. In den verschiedenen Stadtteilen sind Busse im Einsatz. Deren Abfahrtszeiten und -orte werden bei der Ausgabe der Platzkarten mitgeteilt, die Platzkarten gibt es am Freitag, 31. Januar, 9 bis 11 Uhr, im Foyer des Neuen Rathauses in Völklingen.