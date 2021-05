Telefonsprechstunde : Seniorenbeirat Völklingen hört zu

Völklingen Der Seniorenbeirat der Stadt Völklingen bietet eine Telefon-Sprechstunde an. Der Termin ist am Mittwoch, 2. Juni, 9 bis 11.30 Uhr, unter Tel. (0 68 98) 13-20 88. „Hier können sich Seniorinnen und Senioren mit Anliegen aller Art melden“, heißt es in der Ankündigung.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von red