Fürs lebenslange Lernen : Semesterstart der VHS Völklingen

Ein Konzert in der Versöhnungskirche gehört zum VHS-Programm. Foto: Marco Reuther

Völklingen Die VHS Völklingen startet am Montag, 19. September, ins neue Herbst-/Wintersemester und hat dazu ihr neues Programm vorgestellt, ebenso das der Seniorenakademie und der Jungen VHS. Im Programm findet man altbewährte sowie neue Veranstaltungen aus den Bereichen Kunst und Kultur, Gesellschaft, Beruf, Sprachen sowie Gesundheit und Sport.

Neben den regelmäßigen Kursen gibt es auch Workshops und Exkursionen – etwa eine Wein-Lehrfahrt – und Studienreisen, Vorträge, Lesungen und Buchvorstellungen. Die gedruckten Programmhefte gibt es im Alten und im Neuen Rathaus, zudem liegen sie in Völklinger Geschäften aus. Außerdem sind die Programmhefte in digitaler Form abrufbar unter www.vhs.voelklingen.de .

Im Bereich „Sprachen lernen“ gibt es zum Beispiel auch die Angebote „Sprachen express“, „VHS-Sprachcafé“, „Sprachen auf Bestellung: Privat und für Unternehmen“, „Lernen in Bewegung“ und die „Sprachkurse in der Mittagspause“. Bei den Themen Sport und Gesundheit stehen Fitness- und Kochkurse ebenso auf dem Programm wie Vorträge über Glutenunverträglichkeit oder Seniorenernährung.

Zum Thema Demenz wird erstmals in Kooperation mit dem Demenzverein Köllertal eine Vortragsreihe angeboten. Das Ambulante Hospiz St. Michael Völklingen informiert über Ziele und Aufgaben der Hospizarbeit. Als Termin in winterlicher Natur ist „Waldbaden trifft Gedächtnistraining“ geplant.

Es gibt EDV-Kurse und vielfältige Kreativangebote von Fotografie über Acrylmalerei bis zum „Handlettering“-Workshop. Oberbürgermeisterin Christiane Blatt weist auf Termine im Rahmen des Stadtjubiläum 1200 Jahre Völklingen hin: „Neben historischen Vorträgen wird das Jahr am 16. Dezember mit einem VHS-Weihnachtskonzert in der Versöhnungskirche abgerundet.“ Direktorin Jenny Ungericht erklärt, im Semester wolle die VHS auf individuelle Bedürfnisse der Teilnehmer in Bezug aufs lebenslange Lernen eingehen.