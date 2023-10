Polizei sucht Zeugen Mit Gasdruckpistole ins Gesicht geschossen – Essenslieferant in Völklingen ausgeraubt

Der Essenslieferant kam gegen 23.30 Uhr an der genannten Adresse in der Moselstraße/Ecke Am Oswaldberg an. Als er aus dem Auto ausstieg, schoss im ein Maskierter mit einer Gasdruckpistole ins Gesicht. Die Polizei vermutet, dass mit der Gasdruckpistole ein Reizgasgemisch verschossen wurde, da der Lieferant über ein Brennen in den Augen und im Gesicht klagte.