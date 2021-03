Weil die Nazis die Gedenkstätte an die Gefallen des Ersten Weltkriegs in Völklingen-Ludweiler missbraucht hatten, wurde sie 1947 zerstört. Eine Gedenktafel soll künftig an die Gefallenen erinnern. Außerdem werden Bänke und Spielgeräte aufgestellt. Foto: Regionalverband