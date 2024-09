Völklingen Schützenverein vor dem Aus? Hang droht Vereinsheim zu verschlucken – Stadt weist Verantwortung von sich

Noch werfen sie die Flinte nicht ins Korn, doch dem Sportschützenverein Völklingen läuft so langsam die Zeit davon. Der Hang neben dem Schützenhaus, der Zentimeter um Zentimeter an das Haus herangerückt ist und schon gegen eine Mauer drückt, droht, das Gebäude zu zerstören. Im Inneren gibt es bereits ein breites Sammelsurium an Feuchtigkeitsschäden. Das Gelände, auf dem die Sportschützen ihre Anlage 1984 errichtet hatten, hatte der Verein in Erbpacht auf 99 Jahre von der Stadt Völklingen übernommen. Der Hang dagegen, der das Haus zu zerstören droht, befinde sich nicht auf dem gepachteten, sondern auf rein städtischem Gelände. Die Grenze verlaufe genau entlang der Mauer, schildert Vereinsschatzmeister Ronald Pies.