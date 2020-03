Graf Ludwig Gemeinschaftsschule : Schüler aus Völklingen gewinnen saarlandweiten Rezeptwettbewerb

Info

Seit Januar 2017 bietet die Vernetzungsstelle Kita- und Schulverpflegung Saarland im Ministerium für Umwelt und Verbraucherschutz gemeinsam mit der IKK Südwest und dem Adipositas-Netzwerk Saar e. V. das Kochprojekt „schmeckt.einfach.gut.“ in saarländischen Schulen an. Auf Grundlage des gleichnamigen Kochbuchs wurde von der Vernetzungsstelle ein Ernährungsbildungskonzept für Schulen entwickelt. Gemeinsam mit Schülerinnen und Schülern werden die schmackhaften Rezepte, die in drei Schwierigkeitsstufen dargestellt werden, mit einer Fachkraft für Ernährungsbildung gekocht. Das Kochbuch wurde vom Adipositas-Netzwerk Saar e. V. herausgegeben und vom Ministerium für Umwelt und Verbraucherschutz sowie dem Ministerium für Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie finanziell unterstützt.