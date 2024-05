Ausstellung „Man & Mining“ im Weltkulturerbe Schöne Bilder, die zugleich verstören

Im hinteren Bereich der Erzhalle läuft ein Video, das den Edelstein-Tagebau auf Madagaskar thematisiert. Für ihre Arbeit erhalten die Arbeitenden eine Tagesration Reis. Diese Handvoll Reis hat das Künstlerkollektiv zu einem Diamanten pressen lassen und in einen Goldzahn gesetzt. Der Werktitel „All up in my Grill“ spielt auf den pompösen Zahnschmuck von Hiphop-Sängern an, die ihren Reichtum damit zur Schau stellen. „Unknown Fields“ bohrt weiter in unserem gesellschaftlichen Umgang mit Konsum, der häufig mehr vom Haben-wollen als dem Haben-müssen geprägt ist. Auch „Rare Earthenware“ ist eine Installation, die von einer Videoarbeit begleitet wird. Das Video beginnt mit einer endlosen Weite aus schwarzem Schlamm. Der See liegt in der Inneren Mongolei in China. Es sind radioaktive Abfälle, die bei der Gewinnung seltener Erden entstehen, die wir für jedes Gerät brauchen, das eine Platine birgt: vom Smartphone über Tablets und Computer bis zur E-Auto-Batterie. Aus dem toxischen Schlamm formten die Künstler Vasen, welche die Menge an Schlamm verarbeiten, die solche Geräte zurücklassen.