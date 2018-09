Schlägereien überschatten Ludweiler Kirmes

(red) Die Ludweiler Kirmes ist am späten Samstagabend von gewaltsamen Auseinandersetzungen überschattet worden. Laut Polizeibericht verletzte in Fall eins ein 17-jähriger Tatverdächtige einen 22-Jährigen mit einer Glasflasche im Gesicht. Anschließend bedrohte er die umstehenden Personen mit einem Messer. Er wurde dann von Völklinger Polizeibeamten festgenommen. Bei einer zweiten Auseinandersetzung wurde ein 26-Jähriger von vier Personen so geschlagen und getreten, dass er kurzzeitig das Bewusstsein verlor. Zwei Täter konnten festgenommen werden, zwei weitere flohen unerkannt.

Hinweise unter Tel. (0 68 98) 20 20.