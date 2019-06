Gewalt : Schlägerei wegen Ruhestörung in Völklingen

Völklingen Schlägerei in der Völklinger Hofstattstraße am Montagabend: Auslöser war Lärm in einer Wohnung, weil dort ein Kind spielte. Das teilt die Polizei Völklingen mit. Als der 34-jährige Mieter an der Wohnungstür klopfte, um die Ruhestörung zu unterbinden, kam es zu einer handgreiflichen Auseinandersetzung zwischen den Männern, bei der auch ein Gummihammer zum Einsatz kam.

