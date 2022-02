Erst Geld verzockt, dann ging‘s rund : Streit um verspieltes Geld eskaliert in Lauterbach

Foto: dpa/Carsten Rehder

Völklingen Ein Streit am Dienstagabend gegen 23.40 Uhr im Grenz-Café in der Hauptstraße im Völklinger Stadtteil Lauterbach beschäftigt die Polizei, da es dabei mutmaßlich auch gewalttätig zuging. Bisheriger Stand der Dinge: Nachdem ein 37-jähriger Mann in dem Café 160 Euro an einem Spielautomaten verloren hatte, regte er sich darüber auf, beklagte sich entsprechend bei einem männlichen Mitarbeitern der Gaststätte und behauptete, dass die Spielautomaten manipuliert seien.

