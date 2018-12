später lesen Kontrahenten unter Alkohol Heftige Schlägerei in Gaststätte Teilen

In der Nacht zum Sonntag ist es in einer Gaststätte in der Poststraße zu einer Schlägerei gekommen. Dabei wurde ein 56-jähriger Völklinger durch einen Faustschlag ins Gesicht verletzt. In der Gaststätte ging einiges an Inventar zu Bruch. red