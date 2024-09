Statt Pinsel Buchstaben Pipi Langstrumpf als Bild aus Worten

„Ein Bild sagt mehr als 1000 Worte“, lautet ein bekanntes Sprichwort. Manche Bilder bestehen aber auch aus Worten. Sogar aus mehr als 1000. So wie das Kunstwerk, das am Freitag in der Astrid-Lindgren-Schule im Völklinger Stadtteil Geislautern enthüllt wurde.