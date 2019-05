Montage per Hubschrauber : Rotorenknattern für den Umweltschutz

Das Teil am Hubschrauber-Seil wirkt aus der Ferne fast zierlich. Doch das täuscht: Es ist tonnenschwer – es ist ein großer Schalldämpfer. Drei davon sind am Donnerstag auf dem Dach des Völklinger Stahlwerks montiert worden. Foto: BeckerBredel

Völklingen Saarstahl baut in Völklingen derzeit eine neue Stranggießanlage. Damit die nicht ungebührlich viel Lärm macht, kamen am Donnerstag Schalldämpfer aufs Dach – mit einem spektakulären Hubschrauber-Einsatz.

Der Hubschraubereinsatz am Völklinger Stahlwerk diene der Montage von Schalldämpfern. Bevor diese aber für Ruhe sorgen können, knatterten die Rotoren, und der Heli zog die Blicke zahlreicher Passanten auf sich. Nacheinander wurden drei Bauteile auf das Dach gebracht. Die Teile waren mit Seilen unter dem Hubschrauber befestigt, wurden von Arbeitern am Dach abgenommen und eingesetzt. „Ein Kraneinsatz war hier unmöglich, weil die Schalldämpfer in der Mitte des Dachs montiert werden müssen“, sagte Engel. Kein Kran habe einen so weit reichenden Ausleger.