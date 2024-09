Mehr Vitamine Kampf den Kartoffelchips als Pausenbrot

Das Europäische Schulprogramm „Obst und Gemüse im Saarland“ startet nun im Regionalverband – zur offiziellen „Eröffnung“ in der Völklinger Ganztags-Grundschule Heidstock/Luisenthal. Das Programm soll Kinder und Jugendliche an die geschmackliche Vielfalt von Obst und Gemüse heranführen und sie in ihrer täglichen Ernährung für diese Produkte bestenfalls begeistern. Dahinter steht auch, in Zusammenarbeit mit dem EU-Programm, das saarländischen Ministerium für Umwelt, Klima, Mobilität, Agrar und Verbraucherschutz.