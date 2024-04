Handball Die Vorzeichen könnten kaum unterschiedlicher sein

Marcus Simowski hat viele schöne Erinnerungen an die HSG Völklingen. Beim Stammverein TV Fürstenhausen hat er seine ersten Schritte im Handball-Sport gemacht. Nach seiner aktiven Zeit trainierte er die Herren der HSG Völklingen und später die A-Jugend in der Bundesliga, mit der er das Halbfinale um die deutsche Meisterschaft erreichte. An diesem Samstag kommt es zum Wiedersehen mit seinem Heimatverein, den er als Trainer der HF Saarbrücken zum Saarlandliga-Duell empfängt. Anwurf ist um 19.30 Uhr in der Bruchwiesenhalle in Saarbrücken.