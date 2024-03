Überraschender Parteien-Wechsel Paukenschlag in Völklingen: Zwei Grünen-Politiker wechseln zur AfD

Völklingen · Kommunalpolitisches Beben in Völklingen: Zwei Grünen-Politiker treten in Kürze für eine andere Partei an – und zwar ausgerechnet die AfD. Um wen es sich handelt und was die Grünen dazu sagen.

25.03.2024 , 20:26 Uhr

Foto: dpa/Carsten Koall