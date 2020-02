Kritik an LfS : ADFC-Saar bemängelt verzögerte Aufräumarbeiten auf Saarland-Radweg

Völklingen Auch zwei Wochen nach dem jüngsten Hochwasser sind in Völklingen noch immer Teile der rund 350 Kilometer langen Fahrradroute von Schlamm bedeckt. Die Straßen- und Autobahnmeister Sulzbach leistet derweil Amtshilfe und hat mit den Reinigungsarbeiten begonnen.

In Völklingen hatte das Hochwasser große Teile des Leinpfads, der zum rund 350 Kilometer langen Saarland-Radwege gehört, überschwemmt. Während in Saarbrücken, wo die Landeshauptstadt für die Reinigung des Saar-Radweges zuständig ist, bereits kurz nach dem Abebben der Fluten die Kehrmaschinen fuhren, sei dies in Völklingen nicht der Fall. So würde sich „auch jetzt noch eine ansehnliche und sehr glitschige Schlammschicht“ auf dem Radweg befinden, die eine Gefahr für Radfahrer darstelle, wie der der saarländische Landesverband des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC) auf seiner Facebook-Seite kritisiert. Aus diesem Grund habe man sich auch an den zuständigen Landesbetrieb für Straßenbau (LfS) in Neunkirchen gewandt und auf die Situation in Völklingen hingewiesen.