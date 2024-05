Völklingen Saarland-Turnfest vor 75 Jahren und heute

Turner aus dem ganzen Saarland nahmen am Festumzug zum ersten Landesturnfest 1949 in Völklingen teil, hier in der Cloosstraße. Der Heimatkundliche Verein Warndt hat freundlicherweise in seinen Archiven gesucht und noch ein paar Fotos von damals gefunden.

Foto: Heimatverein Warndt