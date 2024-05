Saarländisches Landesturnfest 2024 Völklingen feiert „fit, frech, farbig, froh“

Fast wäre der erste Tag des saarländischen Landesturnfestes ins Wasser gefallen. Kurz vor Beginn fing es an, in Strömen zu regnen, was die Wiese vor der Hermann-Neuberger-Halle in Völklingen zu großen Teilen in eine Matschbahn verwandelte. Das konnte jedoch die knapp 2000 Menschen, die gekommen waren, um die Eröffnung gebührend zu feiern, nicht abschrecken. Unter dem Motto „fit, frech, farbig, froh“, einer Weiterentwicklung des traditionellen Turner-Leitspruchs „frisch, fromm, fröhlich, frei“, startete am Donnerstag das 21. saarländische Landesturnerfest in Völklingen.