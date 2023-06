Programm mit Musik und Kulinarik Das erwartet die Besucher beim Saarfest in Völklingen

Für einen Höhepunkt im Unterhaltungs-Programm auf der Hauptbühne soll am Samstag, 10. Juni, um 22 Uhr „Best of 90s – The Show“ sorgen. Natascha Wright, die Sängerin von La Bouche („Be My Lover”), Ray Horton, Original-Stimme der Skandal-Band „Milli Vanilli” („Girl You Know It’s True“) des Produzenten Frank Farian und Joe Thompson, der Rapper des „Down Low“-Duos („Johnny B“), erinnern an einige der größten Hits der Dekade.