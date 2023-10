Kickboxen Wenn der Herzschlag in den Ohren zu hören ist

In der Völklinger Hermann-Neuberger-Halle herrscht Hochbetrieb. Die Teilnehmer am Kickbox-Turnier um den „Saar-Newcomer-Cup“ geben in ihren Kampfbekleidungen ein farbenfrohes Bild ab. Auf fünf Matten und in einem Ring wird den ganzen Tag über in verschiedenen Disziplinen gekämpft. „Ursprünglich waren 160 Starter angemeldet. Am Ende waren es 360. Für einen ,Newcomer-Cup‘ ist das eine gigantische Zahl“, zeigt sich Christian Kautenburger, Inhaber der Kampfsport-Schule Saar-Dojo in Saarlouis, die die Ausrichtung übernahm, vom Andrang angetan. Normalerweise seien bei Turnieren für Neulinge der veranstaltenden „World kickboxing and karate union“ um die 200 Starter dabei. „Mit dieser Resonanz haben wir alle nicht gerechnet“, sagt Kautenburger.