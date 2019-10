Völklingen : Rotes Kreuz bittet um Blutspenden

Das Rote Kreuz im Völklinger Stadtteil Ludweiler ruft zur Blutspende auf. Der Termin ist am Freitag, 11. Oktober, 15.30 bis 19.30 Uhr, im Haus der Vereine, Am Bürgermeisteramt 2 in Ludweiler. Nach der Blutspende gibt es einen kleinen Imbiss.

