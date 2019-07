Was macht Röchling Heute - Teil 2 : Familienbetrieb mit 90 Standorten und 11 000 Leuten

Johannes von Salmuth. Foto: Stephan Pick / Röchling in Mannheim/Stephan Pick

Völklingen/Mannheim Die Röchling-Gruppe hat etwa 11 000 Mitarbeiter an 90 Standorten in 25 Ländern – in Nord-, Mittel- und Südamerika, an vielen europäischen Standorten und auch in Asien. Da gibt es etwa die Rochling Plásticos de Engenharia do Brasil in São Paulo, die Roechling Industrial Pittsburg Inc. in den USA oder auch die Roechling Machined Components Ltd. in Kunshan, China.

Von mr

Wie in Völklinger Zeiten ist die Röchling-Gruppe auch heute noch ein Familienunternehmen. Das oberste Aufsichtsorgan ist der wie ein Aufsichtsrat fungierende Beirat. Er ist derzeit mit vier Familienmitgliedern und zwei externen Managern besetzt. Daneben gibt es den Gesellschafterausschuss, in dem über 200 Familienmitglieder vertreten sind. Er habe die Aufgabe, „die Geschlossenheit der Familiengesellschafter zu erhalten sowie deren unternehmerische Interessen wahrzunehmen“; operative Befugnisse hat er jedoch nicht, sagt Ina Breitsprecher, Leiterin der Unternehmenskommunikation.