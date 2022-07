Zusammenarbeit mit der Diakonie : Nicht nur feiern, sondern auch helfen: Schüler des Warndt-Gymnasiums engagieren sich beim Rocco del Schlacko

VÖLKLINGEN/PÜTTLINGEN Tolle Aktion von Schülern des Warndt-Gymnasiums in Geislautern: Die Schüler engagieren sich beim Rocco del Schlacko für Obdachlose und wollen nach dem Festival Zurückgelassenes sammeln, bevor es weggeworfen wird.

Simi Kaur und Maya Lanz gehen in die elfte Klasse des Warndt-Gymnasiums in Geislautern, Lea Scherer hat an der Schule kürzlich das Abitur gemacht. Auf dem Gymnasium organisieren verschiedene Gruppen immer wieder unterschiedliche Sammelaktionen. Dinge, die ihre Besitzer nicht mehr wollen oder nicht mehr brauchen, werden an Menschen weitergeleitet, die noch etwas damit anfangen können. Unter anderem kooperiert die Schule mit der Obdachlosenhilfe der Diakonie Saar in Völklingen.