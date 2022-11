Bunt und schrill : Bunte Kostüme, wohin das Auge reicht

Die Retrobörse ist ein Treffpunkt für Verkleidungskünstler. Auch diese drei Cosplayer haben sich bei ihren Kostümen reichlich Mühe gegeben. Foto: BeckerBredel

Völklingen Die Retrobörse Saar ist der ideale Treffpunkt für Verkleidungskünstler und Retrosammler. Die 9. Ausgabe stand unter dem Motto „Mystery & Supernatural Special“.

Sie haben auffällige Kostüme, farbenfroh, flauschig, sexy oder kühn. Sie verkörpern Comic-Figuren oder Videospiele-Charaktere, sie nähen selbst oder kaufen ihre Ausstattung – und alle haben eines gemeinsam: Sie lieben es, in die Welten ihrer Helden einzutauchen. Cosplayer sind am Start, ihr Event ist die 9. Retrobörse in der Völklinger Hermann-Neuberger-Halle. „Das ist die maximal denkbare Fanliebe. Natürlich muss man dafür ein wenig verrückt sein, aber man schlüpft in eine fremde Rolle und erhält Zugang zu anderen, die das Gleiche tun“, sagt Janna Braun aus Bad Kreuznach.

Sie verkörpert „Wanda“, eine Hexe. Ihr Kostüm kommt aus China. Sie habe es gekauft, schneidere vieles aber auch selbst. Sie ist mit Daniel Ruel unterwegs, der den „Doctor Strange“ spielt. Auch er liebt Cosplay. Inzwischen kann man ihn als Walking Act buchen, dann zieht er kostümiert seine Kreise, lässt sich fotografieren und beantwortet geduldig jede Nachfrage. Bei der Retrobörse wird von mehr als 60 Anbietern das verkauft, was das Elixier der Cosplayer ist: die Videospiele, die Comics oder die Bilder und Figuren. „Wir haben uns eine Figur gekauft und an vielen Ständen gestöbert“, sagt Anna Maria aus Völklingen. Sie verkörpert „Yelan“, einen Computerspiel-Charakter. Mit Freundinnen ist sie unterwegs. Jennifer und Jessica Carmann kamen eigens aus Karlsruhe, sie haben Marius Zengerle dabei, der heute das Kostüm des Super Mario trägt. Die drei wollen stöbern und mit anderen Cosplayern ins Gespräch kommen. Sie sehen die Retrobörse als Convention.

Dass das viele andere auch so sehen, ist offensichtlich, denn von Stunde zu Stunde kommen mehr Cosplayer in die Halle. Airis Rimbetti trägt das märchenhafte Kostüm der „Yae-Miko“. Die junge Frau aus Estland will Freunde treffen. „Das ist doch genau das Ziel. Cosplay ist eine wachsende Szene, es werden immer mehr, und hier ist der Konvent, wo man sich trifft“, sagt die eigens aus Leipzig angereiste Roksolana Markowska im Kostüm von „Euphemia“. Zusammen mit Jonas Quartz aus Saarbrücken – er trägt das Kostüm von Loki – sitzt sie an einer Spielekonsole und genießt ein Videospiel, dass es mit den Supergrafiken der neusten Spiele-Blockbuster nicht mehr aufnehmen könnte. Aber schließlich kämen aus diesen Spielen viele der Figuren, erklären sie. „Früher wurde man schief angesehen, wenn man ein Cosplay-Kostüm trug, inzwischen lächeln die Menschen nur noch. Sie freuen sich und machen Komplimente“, sagt Jonas und lächelt.

Organisator Daniel Igel war glücklich am Samstag. Seine Messe steuert auf neue Besucherrekorde zu. 2000 Menschen kamen in die Halle, stöberten in den alten Videospielen, fanden aber auch Neuware. „Natürlich kann man die alten Sachen auch im Internet kaufen. Was die Börse zum Anziehungspunkt macht, ist aber, dass man mit den Händlern reden und die Ware anfassen kann. Man kann sich direkt austauschen, über die Spiele sprechen und nachfragen, ob es kompatibel ist. Vor allem aber kann man über die Spiele reden, weil hier Gamer unter sich sind. Das gibt es im Internet nicht, das ist ein besonderes Einkaufserlebnis. Wir planen am 1. April 2023 in Völklingen die 10. Retrobörse, unser Jubiläum“, sagt der junge Saarbrücker.

Jonas Quartz und Roksolana Markowska grinsen in ihren Verkleidungen um die Wette. Foto: BeckerBredel

Christian Weinhold (links) und Kevin M. Porten von der French Car Boutique waren bei der Retrobörse mit einem Ghostbusters-Auto am Start. Foto: Aline Pabst

Die Retrobörse in der Hermann-Neuberger-Halle. Foto: BeckerBredel