Polizeieinsätze am Sonntag : Raubversuch in Völklingen, Vandalismus in Heusweiler

Völklingen Ein Jugendlicher hat einen Gleichaltrigen mit einem Messer bedroht - wegen Bluetooth-Lautsprechern. Doch der 14-Jährige konnte flüchten.

Die Beamten rückten am Sonntag auch wegen Vandalismus in der Kirche Maria Heimsuchung in Heusweiler, Trierer Straße, aus. Der Täter hat in der Zeit von 12.15 Uhr bis 19.30 Uhr das Kircheninventar (Figuren, Kerzen, Weihwasserflaschen, Kerzenständer) mutwillig beschädigt. Es entstand ein geschätzter Schaden von 1000 Euro. Täterhinweise bitte an die Polizeiinspektion Völklingen, Tel. (06898) 2020 oder den Kriminaldienst in Lebach, Tel. (06881) 5050. Ebenfalls am Sonntag ereignete sich in Völklingen um 20.30 Uhr ein Unfall, bei dem ein 9 Jahre altes Kind leicht verletzt wurde. Ein 24 Jahre alter Autofahrer war beim rückwärts einparken mit dem Kind zusammengestoßen, das auf dem Parkstreifen stand. Das Kind wurde leicht am Knie verletzt. Nach einem Streitgespräch mit umstehenden Personen fuhr der Mann allerdings weg, ohne seine Personalien angegeben zu haben. Der Vater des Kindes konnte den Wagen aber in der Innenstadt wiedererkennen. Der Fahrer konnte ermittelt werden. Nun wird ein Verfahren wegen Unfallflucht eingeleitet, teilt die Polizei mit.