Randalierer entblößt sich vor Polizisten

(red) Ungewöhnliche Aussichten boten sich Polizisten bei einem Einsatz in der Hausenstraße am späten Montagabend. Wie die Beamten berichten, wurden sie gerufen wegen einer „Schreierei“ bei einem jüngeren Pärchen. Die Haustüre stand offen; drinnen fanden sie den 26-jährigen Bewohner schlafend in seinem Bett vor – allein. Der Mann benahm sich jedoch aggressiv. Und als die Polizisten das Haus verlassen wollten, zog er sein einziges Kleidungsstück, zerrissene Boxershorts, herunter und präsentierte sein entblößtes Glied, während er die Polizeibeamten beleidigte. Den 26-Jährigen erwartet nun ein entsprechendes Strafverfahren.