Erpressung : Räuberische Erpressung in Wehrden

In Wehrden hat die Polizei einen Franzosen wegen räuberischer Erpressung vorübergehend festgenommen. Foto: dpa/Friso Gentsch

Völklingen Ein 38-jähriger Franzose hat am Montagnachmittag gegen 15.30 Uhr im Kaufland in Wehrden zwei Flaschen Wodka in der Spirituosenabteilung gestohlen und unter seine Kleidung versteckt. Das teilte die Polizei Völklingen mit.



Von red