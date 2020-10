Wann wird Verkehrsentwicklungsplan in Völklingen umgesetzt? : Radler-Schutzstreifen sind Mangelware

Fahrradstreifen sorgen für ein gewisses Maß an Sicherheit. Doch der ADAC hat in Saarbrücken bemängelt, dass viele Radwege und Schutzstreifen nicht breit genug sind. Und in Völklingen sind Schutzstreifen eine große Seltenheit. Foto: ZB/Bernd Wüstneck

Völklingen In Völklingen gibt es nur einen. Die Verwaltung will den Radverkehr fördern, doch der Rat muss dafür Geld im Haushalt bereitstellen.

Den Radverkehr deutlich stärken und Tempo-30-Zonen ausweiten: Das steht unter anderem im Verkehrsentwicklungsplan (Vep), den der Völklinger Stadtrat Anfang 2019 verabschiedet hat. Der Radverkehr sorgt immer wieder für Diskussionen: In Völklingen gibt es gerade mal einen Fahrrad-Schutzstreifen. In Saarbrücken hat der ADAC kürzlich bemängelt, dass viele Radwege und Schutzstreifen nicht der empfohlenen Breite entsprechen (die SZ berichtete). Das Gesamtergebnis des Tests lautete „Ausreichend“.

Ludwin Scherer, Fachdienstleiter in der Völklinger Verwaltung, nennt zwei konkrete Projekte, um den Radverkehr in der Stadt zu stärken: In der Kühlweinstraße soll 2021 ein zweiter Schutzstreifen eingerichtet werden. Im Alten Brühl verhandele die Verwaltung derzeit noch mit dem Privateigentümer, vom Leinpfad den Radweg in Richtung Innenstadt weiterzuführen. Auch hier könnten die Arbeiten im nächsten Jahr beginnen. Scherer ist bewusst, dass das Auto in Völklingen das Verkehrsmittel Nummer eins ist. Die Autofahrer müssten aber auch die Radler als Verkehrsteilnehmer akzeptieren. Nach Angaben der Vep-Autoren werden nur drei Prozent des innerstädtischen Verkehrs mit dem Rad zurückgelegt. Scherer schränkt aber ein, dass Schutzstreifen nur dort möglich sind, wo es auch die Breite der Straße hergibt. Er spricht sich dafür aus, künftig bei allen Straßensanierungen Schutzstreifen mit einzuplanen, wenn die Straße breit genug ist.

Künftig soll es außerdem leichter für Radler sein, das Zweirad am Völklinger Bahnhof abzustellen, um zum Beispiel mit dem Zug nach Saarbrücken weiterzufahren. Die Stadt habe einen Antrag für ein Programm der Deutschen Bahn gestellt, berichtet Scherer. Wie viel Geld Völklingen für Abstellanlagen bekommen wird, stehe zwar noch nicht fest. Aber spätestens im Sommer rechnet Scherer mit einem Förderbetrag. Dann wolle die Stadt auch Abstellanlagen für teure Elektrofahrräder aufstellen. Ob das auch am Bahnhof Luisenthal möglich sein wird, hänge von den Privateigentümern ab.

150 000 Euro hatte sich die Stadt Völklingen die Arbeit des Darmstädter Büros R+T kosten lassen, die den Vep erarbeitet hat. Seitdem ist es sehr ruhig geworden um den Vep. Was hat die Verwaltung bisher umgesetzt? Die Hochstraße sei saniert, nun folge die Karlstraße. In beiden Straßen soll Tempo 30 gelten, sagt Scherer. Diese Zonen gibt es bereits in vielen Wohngebieten.

Damit weitere Maßnahmen folgen, hat der 62-Jährige Verstärkung bekommen: Die Verkehrsplanerin Anna Lena Altmeier, 26, hat am 1. Oktober ihren Dienst in Völklingen angetreten. Sie war nach eigenen Angaben zwei Jahre lang beim Saarpfalz-Kreis für „ÖPNV und Mobilitätsmanagement“ zuständig und hat 2018 ihren Master in Stadt- und Regionalentwicklung an der Technischen Universität Kaiserslautern gemacht. Eine ihrer Hauptaufgaben ist: Den Vep umsetzen und die vielen Empfehlungen der Autoren prüfen, was in Völklingen machbar ist. Sie will Ansprechpartnerin für Fragen rund um die Verkehrsplanung sein. Mit dem Vorsitzenden des ADFC Völklingen habe sie sich bereits zusammengesetzt, um sich die Wünsche der Radler anzuhören. Aber Altmeier weiß: „Es wird schwierig, die Bedürfnisse aller zu befriedigen.“

Verkehrsplanerin Anna Lena Altmeier. Foto: Markus Saeftel

Die meisten Strecken werden in Völklingen mit dem Auto zurückgelegt, sagen die Autoren des Verkehrsentwicklungsplans. Hier ein Blick in die Rathausstraße, durch die auch viele Busse fahren. Foto: Markus Saeftel