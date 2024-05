Gefährliche Umwege? Radfahren in Völklingen: ADFC sieht Probleme an Baustellen

Völklingen · Für Hans Holderbaum, Sprecher der Völklinger Regionalgruppe des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC) Saar, kommt der Fahrradverkehr in Völklingen zu kurz, wenn er an aktuelle und geplante Baustellen in der Stadt denkt: „In Völklingen drohen durch verschiedene Baumaßnahmen in den nächsten Wochen und Monaten erneut massive Behinderungen für den Radverkehr“, heißt es in einer Mitteilung des ADFC, der für die Radfahrer gut ausgeschilderte, umwegarme „und vor allem sichere Umleitungen“ fordert.

15.05.2024 , 18:53 Uhr

Wer sein Radel liebt ... muss manchmal bei seinen Touren auch Umwege in Kauf nehmen. Foto: dpa/Maurizio Gambarini