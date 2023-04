Mehr als Musik-Förderung Geislauterner Streicherprojekt gerettet

Ungewöhnlich viele Kinder spielen in der Schlosspark-Grundschule Geislautern ein Streichinstrument – weil es dafür mit den „Kleinen Streichern“ ein entsprechendes Projekt gibt. Doch dessen Finanzierung stand auf der Kippe, nachdem in Folge Corona-Pandemie und Inflation bei den einen oder anderen Eltern die Finanzierung des Eltern-Anteils schwierig wurde oder aus dem Blick geriet. Doch nun ist die Finanzierung des Streicherprojektes durch eine Spende des Inner Wheel Clubs Saar an die Kinderhilfe Saar für die nächsten zwei Jahre sichergestellt. Der Elternbeitrag für das Streicherprojekt konnte gesenkt werden. Die Existenz des Orchesters sei damit gesichert, heißt es in einer Mitteilung der Schlossparkschule.