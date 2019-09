Neues Semester : Programme der VHS Friedrichsthal erhältlich

Ab sofort sind die Programme für das am 9. September beginnende Semester im Internet, bei den Banken, Apotheken, Schreibwarengeschäften, dem Bürgerbüro und bei der Gevita erhältlich. Anmeldungen und Auskunft sind möglich bei der VHS Regionalverband, Altes Rathaus, Am Schlossplatz 2 unter Tel. 0681/5064380 oder 4381 und per Mail: sndra.orzlowski@rvsbr.de oder crocetta.sajia@rvsbr.de.