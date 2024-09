Droht neuer Leerstand in der Innenstadt? Warum die Postbank Völklingen verlässt

Es ist so etwas, wie ein Abschied auf Raten: Zuerst wurde die Poststelle dicht gemacht. Der allerletzte Brief ging am 3. Juni über die Theke des Hauses in der Völklinger Marktstraße 9, – also jenes Haus, das in der Wahrnehmung der Völklinger noch immer „das Postamt“ war. Vor Ort blieb mit der Postbank zunächst noch der eigentliche Mieter. Das Gebäude gehört der Stadt Völklingen. Jetzt kehrt auch die Postbank der Stadt den Rücken. Zur Post gehört das Unternehmen allerdings schon lange nicht mehr.