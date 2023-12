Beim Gartenfiguren stehlen erwischt Bürger schnappt den Dieb seiner Buddha-Statue

Völklingen (red) Ein Anwohner der Völklinger Schellingstraße konnte in der Nacht zu Donnerstag, kurz nach 24 Uhr, einen Dieb stellen. Wie die Polizei berichtet, war bereits eine Nacht zuvor am selben Haus gegen 1.50 Uhr eine Buddha-Statue gestohlen worden, was aber durch einer Überwachungskamera aufgezeichnet wurde. Der Geschädigte wartete dann in der zweiten Tatnacht versteckt vor seinem Haus, konnte so den 53-jährigen Täter überraschen und festhalten, als der sich erneut seinem Haus genähert hatte. In der nähe parkte der Wagen des Täters, in diesem fand die Polizei neben weiteren Gartenfiguren auch die Buddha-Statue. Gegen den 53-Jährigen aus Völklingen wurde ein Strafverfahren wegen Diebstahl eingeleitet.