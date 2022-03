Nach Konsum von Alkohol und Drogen : Drei Männer am Wochenende aus Verkehr gezogen

Völklingen Bei Kontrollen am Wochenende rund um Völklingen haben Polizisten gleich drei Männer aus dem Verkehr gezogen.

Am Freitagabend, gegen 22 Uhr, kontrollierte eine Streife in Geislautern einen Mann auf einem E-Scooter, der ohne Versicherungskennzeichen unterwegs war. Der 28-jährige Fahrer aus Völklingen konnte im Rahmen der Kontrolle keine Versicherung nachweisen. Weiterhin hatte der junge Mann Cannabis konsumiert und führte auch noch etwas davon mit sich. Er wurde zu einer Dienststelle gebracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Das mitgeführte Rauschmittel wurde beschlagnahmt, teilt die Polizei mit.

Am frühen Samstagmorgen, gegen 5 Uhr, fiel einer Streife ein weißer Audi auf, der mit überhöhter Geschwindigkeit in der Völklinger Innenstadt unterwegs war. Als der Autofahrer die Polizisten bemerkte, versuchte er über die Autobahn in Richtung Saarbrücken einer Kontrolle zu entziehen. Die Polizeibeamten konnte ihn jedoch im Bereich des Messegeländes in Saarbrücken stellen und anschließend kontrollieren. Hierbei haben die Polizisten festgestellt, dass der 28-jährige Mann aus Losheim deutlich alkoholisiert war. Eine Atemalkoholmessung ergab einen Wert über 1,5 Promille, heißt es in der Mittelung der Polizei. Der Fahrer wurde auf eine Wache gebracht, es wurde ihm eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein sichergestellt.