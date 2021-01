Verkehrsdelikt in Heidstock

Die Polizei setzt nach einer Fahrerflucht in Heidstock auf Zeugen, die etwas von dem Vorfall mitbekommen haben. Foto: dpa/Friso Gentsch

Massendelikt Fahrerflucht. Tatort war eim Mittwoch, 13. Januar, die Einmündung Gerhardstraße/Haldenweg in Heidstock.

Die Polizei sucht nach einer Fahrerflucht in Heidstock Zeugen. Sie möchte wissen, wer am Mittwoch, 13. Januar, zwischen 14.30 Uhr und 21 Uhr an der Einmündung Gerhardstraße/Haldenweg bei einem Unfall ein Verkehrsschild beschädigte und sich aus dem Staub machte.