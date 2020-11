Schmiererei in Lauterbach : Graffiti-Sprayer verunstaltet Mehrzweckhalle

Die Polizei Völklingen bittet um Hinweise zu Graffiti-Schmierereien in Lauterbach. Foto: dpa/Carsten Rehder

Lauterbach Ein unbekannter Täter hat im Völklinger Stadtteil Lauterbach mit Graffiti die Mehrzweckhalle in der Fröbelstraße verunstaltet. Nach Angaben der Polizei sprühte der Täter zwischen diesem Montag und Dienstag, 16. und 17. November, an dem an der Halle angebauten Treppenhaus einen Schriftzug mit schwarzer Farbe an die Wand.

Im Bereich der Gebäuderückseite zur Fliederstraße wurde ein Schriftzug mit roter Farbe angebracht.