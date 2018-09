später lesen Polizeibericht Unbekannte sprühen Graffiti an Warndthalle FOTO: picture alliance / dpa / Jan Woitas FOTO: picture alliance / dpa / Jan Woitas Teilen

(red) In der Zeit von Freitag, 17.30 Uhr, bis Montag, 6.30 Uhr, haben bislang noch unbekannte Täter ein etwa ein Meter großes schwarzes Grafitti an die Warndthalle in der Hohlstraße gesprüht. Das teilt die Polizei mit.