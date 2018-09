später lesen Polizeibericht Völklinger verletzt Bekannten mit kaputter Flasche FOTO: dpa / Friso Gentsch FOTO: dpa / Friso Gentsch Teilen

Zwei Bekannte haben sich am frühen Samstagmorgen in der Völklinger Innenstadt eine handgreifliche Auseinandersetzung geliefert. Einer der Kontrahenten erlitt Schnittwunden am Arm.