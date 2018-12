später lesen Polizeibericht Geschädigter nach Auspark-Unfall gesucht FOTO: dpa / Friso Gentsch FOTO: dpa / Friso Gentsch Teilen

(red) Wem gehört das Auto, das kürzlich auf einem Parkplatz einer Turnhalle in der Gatterstraße angefahren wurde? Das möchte die Polizei wissen. Wie die Polizeiinspektion Völklingen berichtet, kam am Sonntag ein 68-Jähriger zur Dienststelle und gab an, dass er am Freitag gegen 18.15 Uhr auf jenem Parkplatz (Anwesen 15) beim Ausparken einen anderen Wagen beschädigt habe. Von red