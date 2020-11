Wieder PKW-Anhänger gestohlen : Serie von Diebstählen im Grenzgebiet geht weiter

Völklingen Im deutsch-französischen Grenzgebiet häufen sich Diebstähle von PKW-Anhängern. Im Raum Völklingen und Warndt gab es mehr als zehn Fälle. Die Täter flüchten meist Richtung Frankreich.

Jüngster Fall ist der Diebstahl eines PKW-Anhängers am Montag in der Mozartstraße in Völklingen. Ein hinter einer Hecke in einem Vorgarten abgestellter Anhänger wurde gegen 19.30 Uhr gestohlen, teilt die Polizei mit. Es handelt es sich um einen Hänger mit einem zulässigen Gesamtgewicht von 750 Kilogramm. Er hat einen Aufbau mit grauer Plane und am Heck die Aufschrift „Globus Baumarkt“.