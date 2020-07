Polizei sucht Zeugen : Dieb legt Baustellen-Ampel in Völklingen lahm

Völklingen Ein Unbekannter hat die Batterien von zwei Ampeln an einer Baustelle in Völklingen geklaut.

Ein besorgter Bürger hat am frühen Mittwochmorgen, 29. Juli, der Polizei-Inspektion in Völklingen mitgeteilt, dass die beiden Ampeln an der Baustelle in der Gerhardstraße nicht funktionieren. Polizisten stellten vor Ort fest, dass jemand die Batterien aus den beiden Ampeln gestohlen hat. Zuvor wurde ein Kabel durchtrennt, wodurch nach Angaben eines Baustellen-Verantwortlichen ein Kurzschluss verursacht wurde. Laut Polizei entstand ein Schaden von 2500 Euro.