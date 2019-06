Kriminalität : Polizei-Einsatz für Schafe in Ludweiler

Völklingen Auf zehn entkräftete und unterernährte Schafe in Ludweiler haben Zeugen am Samstagnachmittag die Polizei aufmerksam gemacht. Die Inspektion Völklingen schickte eine Streife hin. Ihren Angaben zufolge waren die Schafe tatsächlich in einem „bedauernswerten Zustand“, standen sie doch auf einer von ihrem Kot übersäten, etwa 100 Quadratmeter großen Wiese.

