In der Völklinger Schumannstraße ist am frühen Freitagmorgen ein Brandstifter unterwegs gewesen. Wie die Polizei am Sonntag berichtete, hat es in der Nacht gegen 1.45 Uhr gebrannt in einem Mehrfamilienhaus, und zwar auf dem Balkon einer derzeit leerstehenden Wohnung im Erdgeschoss. red